Homem com mandado de prisão é detido pela Polícia Militar dentro do Fórum de Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã encontrava se em patrulhamento na área central da cidade quando recebeu informações que um homem de 26 anos, já conhecido no meio policial por possuir mandado de prisão, estaria próximo ao fórum da cidade, momento em que a equipe se deslocou ao referido endereço e fomos informados que o masculino teria entrado no fórum.

No local, o indivíduo foi abordado e confirmado sua identificação e após consulta via sesp/intranet foi constatado que em seu desfavor se encontrava um mandado de prisão expedido pelo juiz de direito da comarca de Ubiratã, com data de validade 13/11/2025.

Diante dos fatos o homem foi devidamente orientado com relação a seus direitos constitucionais e logo em seguida entregue no departamento penitenciário de Assis chateaubriand. Ele não ofereceu resistência, não sendo necessária a utilização de algemas.

01 masculino preso.

Comunicação Social do 11° BPM.

