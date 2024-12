Homem é preso por perturturbação do sossego, desacato e resistência em Ubiratã

Policia Militar de Ubiratã foi solicitada via central de operações para que fosse averiguar uma possível situação de perturbação de sossego.

No local, equipe fez contato com um masculino de 22 anos de idade, o qual se apresentou como responsável do local. Foi constatado pela equipe que na residência encontravam se exatamente quatro pessoas, sendo as outras três identificadas e orientadas. A equipe orientou o responsável o qual já encontrava se visivelmente alterado, logo em seguida a equipe se retirou do local.

Porém, depois de passado aproximadamente 1 (uma hora) a equipe foi solicitada a comparecer novamente no local, a solicitante relata que tal situação da perturbação do sossego ainda estaria ocorrendo. A equipe policial se deslocou novamente no referido endereço e ao se aproximar da residência foi possível constatar que o aparelho de som se encontrava ligado e extremamente alto. Sendo novamente solicitado o proprietário da residência, o qual novamente se apresentou extremamente nervoso, relatando que “não iria desligar nada, que ninguém entraria no local e falando que já teria puxado cadeia e que não tinha medo de polícia, se precisar puxarei novamente” ainda passou a desacatar a equipe proferindo palavras de baixo calão”.

Desobedecendo as ordens emanadas pela equipe e resistindo à ordem de prisão pelos crimes cometidos. Sendo necessária a utilização de técnica de imobilização. Ressalta-se que masculino foi algemado conforme preconiza a súmula vinculante n°11 stf, e logo em seguida ele foi encaminhado a Santa Casa para confecção do laudo de lesão. Sendo também feito a apreensão do aparelho de som que se encontrava no local, E logo em seguida feito o encaminhamento do autor a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as providencias cabíveis.

