Uma pessoa morre e três ficam feridas em acidente na BR 369

https://www.instagram.com/share/reel/BAMMro-gyH

https://www.instagram.com/share/reel/BAMMro-gyH

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Um grave acidente foi registrado no final da manhã deste sábado (30), na BR 369, próximo à comunidade Pensamento em Mamborê.



Segundo as informações, uma Van carregada com medicamentos, seguia sentido Campo Mourão a Ubiratã, momento em que o motorista da Van percebeu que a porta estava com sinal de estar aberta e o mesmo foi fechar porta, com a Van em movimento e acabou perdendo o controle rodando na pista, vindo atingir frontalmente outro veículo Mercedes de cor branca, que vinha sentido Ubiratã a Campo Mourão.

A forte colisão entre os veículos causou grandes estragos, deixando partes dos carros espalhado pela pista.

O veículo Mercedes era ocupado por duas pessoas. Uma mulher entrou em óbito ainda no local, o segundo ocupante do veículo foi atendido em estado grave, pela equipe avançada e suporte aéreo do SAMU e encaminhado para atendimento médico em Campo Mourão, no veículo havia ainda um cachorro de estimação, que também morreu.

A van era ocupada por duas pessoas, onde um dos ocupantes foi encaminhado também estado grave para o Hospital Municipal de Mamborê e na sequência para atendimento avançado em Campo Mourão, o segundo ocupante da Van, teve ferimentos considerados moderados, sendo atendido no local.

Até o momento não temos a informação da identidade das vítimas e suas cidades de origem.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.

.

.