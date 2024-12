Homem é detido após agredir mulher no Centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/share/reel/BAHBAJYWpi

A Policia Militar foi acionada para atender uma situação de violência doméstica. No local populares

apontaram a senhora (50 anos) como vítima da situação, onde era visível a lesão em sua boca com bastante sangue.

Relataram que a vítima estava eu uma loja realizando compras, quando seu convivente chegou bastante alterado e visivelmente embriagado, e quando ao saírem, a jogou no chão e a agrediu. A vítima por vez, não queria dizer o que tinha acontecido, chorando, só pedia para ir para a casa, porém foi orientada sobre os procedimentos a respeito desse tipo de situação, onde há lesões visíveis.

No local uma outra senhora (45 anos), parente do agressor relatou que essa situação de agressão, já ocorre há bastante tempo, porém mesmo sendo parente do agressor não admite esse tipo de situação, repassou para a equipe as vestes do indivíduo e os bares que costuma frequentar.

Menos de uma hora depois a Central recebeu uma denuncia sobre o paradeiro do agressor. De imediato a equipe deslocou onde visualizou o homem com um copo de cerveja na mão, assim foi dado voz de abordagem pela equipe, momento em que resistiu contra a prisão fazendo força contra os policiais, logo após a equipe conseguiu conter e conduzir o indivíduo até compartimento traseiro da viatura e encaminhado para os procedimentos cabíveis.

