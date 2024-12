Homem é preso após furtar o CREAS de Ubiratã

https://www.instagram.com/share/reel/BAIBZb7JM2

A POLÍCIA MILITAR FOI SOLICITADA PARA ATENDER UMA SITUAÇÃO DE ARROMBAMENTO E FURTO.

NO LOCAL (CREAS DO MUNICÍPIO DE UBIRATA), A EQUIPE CONVERSOU COM A RESPONSAVEL QUE RELATOU AO CHEGARAM PRA ASSUMIR SERVIÇO PERCEBEU O LOCAL VIOLADO E SENTIU A FALTA DE UM CELULAR MOTOROLA G9 UTILIZADO PARA SE COMUNICAR COM AS PESSOAS QUE SÃO ATENDIDAS, E ALGUNS PERTENCES DE UM RAPAZ QUE ALI É ATENDIDO E LOGO PELA MANHÃ RECEBERAM RELATOS DE PESSOAS QUE ESTAVAM RECEBENDO MENSAGENS DO CELULAR FURTADO ONDE QUEM ENVIAVA AS MENSAGENS ERA O SUSPEITO DONO DOS PERTENCES.

A EQUIPE COLHEU OS DADOS E REGISTRO DE FOTOS E INICIOU PATRULHAMENTO NO INTUITO DE LOCALIZA-LO. A EQUIPE PATRULHOU DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E RECEBEU UMA INFORMAÇÃO VIA COPOM ONDE RELATARAM QUE O SUSPEITO ESTAVA NAS PROXIMIDADES DA RODOVIARIA. RAPIDAMENTE A GUARNIÇÃO DESLOCOU ONDE POPULARES ACENAVAM E DIZIAM QUE O SUSPEITO TINHA TOMADO DIREÇÃO SENDO LOCALIZADO.

AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA TENTOU CORRER, MAS FOI ALCANÇADO E ABORDADO. EM REVISTA PESSOAL NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM OBJETO E AO SER QUESTIONADO SOBRE O CELULAR FURTADO DO CREAS CONFESSOU TER SIDO ELE O AUTOR DO FURTO E TER TROCADO O APARELHO POR PEDRAS DE CRACK, O QUE FOI CONFIRMADO AO ENCONTRAR PALHA DE AÇO EM SEU BOLSO (USADO PARA INALAR A SUBSTÂNCIA).

A EQUIPE ENTÃO DETEVE O SUSPEITO E O ENCAMINHOU A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE UBIRATÃ PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS E DEMAIS DILIGENCIAS.

Resultado: 01 masculino detido.

Central de Operações Policiais Militares do 11° BPM.

Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!

