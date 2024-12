Empresa é arrombada e furtada em Ubiratã

A equipe da Policia Militar foi acionada por volta da 05:50 desta sexta-feira (13), pelo funcionário da empresa Mister Link, que avistou uma porta arrombada de estabelecimento comercial Assados e Petiscaria.

No local, a equipe da Policia constatou que a porta de vidro foi quebrada com a utilização de uma marreta de ferro, sendo que parte do objeto ficou dentro do estabelecimento.

O proprietário compareceu ao local e de imediato já constatou o furto de aproximadamente 08 litros de Whisky da marca Cavalo Branco. Relatou ainda que o comércio ficou em funcionamento até por volta das 22h00 da noite anterior e que nesta manhã, por volta das 05h50 o funcionário de monitoramento da Mr Link constatou o arrombamento e acionou a Polícia Militar.

No local não havia câmeras de segurança, mas a Policia busca imagens de câmeras de segurança das imediações, afim de identificar os autores.

