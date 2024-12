Séries que passaram na Globo de madrugada

As séries que passaram na Globo de madrugada eram a companhia perfeita para os amantes de seriados, com títulos que conquistaram corações pelo Brasil. De comédia a dramas, as séries eram uma diversão para quem não conseguia dormir, ou estavam procurando uma boa história.

Você se recorda da sensação de estar acordado enquanto todos os outros estão dormindo, mudando de canal até a Globo? As primeiras horas do dia, com uma atmosfera única, sempre foi perfeita para quem aprecia assistir a seriados. Com produções de comédias, até dramas envolventes, as séries que passaram na Globo de madrugada marcaram muitos.

Killing Eve: Dupla Obsessão

Eve Polastri, uma agente do MI5, está cansada da rotina entediante do escritório e decide que precisa de algo a mais. Ela quer se tornar uma verdadeira espiã, viver a adrenalina da caça. E, quando surge a chance de liderar uma divisão especial do MI6, ela não pensa duas vezes e aceita!

Sua missão? Capturar Villanelle, uma assassina em série tão inteligente e perigosa quanto possa imaginar, e com um estilo impecável! A perseguição entre as duas vai além de um simples jogo de gato e rato: a tensão, o perigo e a fascinante relação entre as protagonistas envolveram milhares de telespectadores nas madrugadas da Globo.

Twisted: A Hora da Verdade

Danny Desai, de 16 anos de idade, acaba de deixar o centro de reabilitação juvenil depois de cumprir cinco anos por assassinar a tia. Ao retornar para a cidade, ele tenta retomar as amizades e tenta ser visto como um garoto normal novamente. Mas, as coisas tomam um rumo sombrio: ele se torna o principal suspeito de um assassinato recente de um colega de classe.

A cidade, que nunca acreditou completamente na versão do garoto, rapidamente começa a desconfiar dele. Agora, além de lutar para limpar o seu nome, Danny precisa lidar com um segredo mais pesado: o verdadeiro motivo pelo qual matou a tia. Twisted é um thriller cheio de tensão e mistérios que prometem te deixar sem fôlego!

Manifest: O Mistério do Voo 828

Imagine pegar um voo pensando que vai ser mais uma viagem tranquila e, ao desembarcar, descobrir que o mundo está completamente diferente? É exatamente essa a premissa de Manifest. Um grupo de passageiros está a bordo para Montego Bay, quando uma turbulência intensa faz com que todos acreditem que o pior está por vir.

Mas, para surpresa de todos os passageiros, o avião conseguiu pousar sem problemas. Até aí, tudo bem! E então o problema aparece: ao saírem do avião, eles percebem que cinco anos se passaram desde que decolaram e, para eles, nem um minuto se passou.

Agora, eles precisam lidar com o fato de que, enquanto estavam desaparecidos, o mundo seguiu em frente. O que aconteceu nesse tempo? E, o mais importante, o que está por trás desse mistério?