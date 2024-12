Motociclista embriagado realiza manobras perigosas, foge, cai e acaba preso em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DDj477GOb6W/?igsh=c3FoODFxZzJkM2Zr

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada na madrugada deste sábado (14), para atender uma situação de perturbação do sossego, onde os relatos davam conta de que motociclistas praticavam direção perigosa nas imediações do Parque do Lago e da Avenida João Medeiros.

No local, a equipe policial avistou uma motocicleta de cor preta realizando uma manobra perigosa no cruzamento entre a Avenida João Medeiros e a Avenida Dos Pioneiros, podendo ser observado que o escapamento da motocicleta estava adulterado.

Ao avistar a viatura, o homem tentou fugir, desrespeitando os sinais luminosos e sonoros de abordagem, o que motivou um acompanhamento tático.

Após perseguição, a equipe policial conseguiu interceptar o indivíduo na interseção das Avenidas Clodoaldo de Oliveira e Joaquim Ferreira Lúcio. No momento da conversão, o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu.

Ele foi abordado, identificado e submetido ao teste de alcoolemia, que resultou em um índice de 0,56ml/L, configurando infração de trânsito grave.

Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Santa Casa de Ubiratã para avaliação médica, sendo posteriormente levado à Delegacia de Campina da Lagoa para os procedimentos legais. A motocicleta foi apreendida e conduzida à 2ª Companhia de Polícia Militar de Ubiratã, devido às infrações cometidas.

