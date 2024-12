Um preso e dois apreendidos por furto em empresa de Ubiratã e esfaqueamento

https://www.instagram.com/reel/DDi42h6u2aL/?igsh=Z3JtanhtczdjcW9i

https://www.instagram.com/reel/DDi42h6u2aL/?igsh=Z3JtanhtczdjcW9i

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

A Polícia Militar foi acionada por um homem que clamava por socorro, pois havia sido vítima de um roubo e ferido por uma arma branca no peito.

Ele relatou que tirava alguns objetos de seu carro quando foi abordado por um homem branco, alto e magro e mais dois elementos que deram voz de assalto, e desferiu golpes com uma lâmina em suas costelas do lado direito. Eles não conseguiram realizar o roubo do carro e desceram a rua, onde acabaram furtando uma moto Honda Biz e se evadiram.

Os policiais saíram em diligências, juntamente com a vítima e localizaram próximo ao Bosque o indivíduo autor das facadas. Com ele foi encontrado um canivete e uma garrafa de Whisky.

Ainda nas proximidades, foram localizados os outros dois indivíduos com a Biz, menores e já conhecidos no meio policial pela prática de furtos.

Eles foram reconhecidos através de imagens de câmeras e confessaram serem os autores do furto em um estacionamento nesta madrugada em Ubiratã, onde foram subtraídas várias garrafas de Whisky.

Eles relataram que algumas garrafas quebraram na fuga e outras foram trocadas por maconha.

Eles foram encaminhados na presença do Conselho Tutelar para Delegacia de Campina da Lagoa para as providências cabíveis.

Resultado: 01 masculino preso.

02 menores apreendidos

01 motoneta Biz recuperada

01 garrafa de Uísque recuperado

Central de Operações Policiais Militares do 11° BPM

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.