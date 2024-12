Pirata do asfalto é preso após roubo de dois veículos em Ubiratã

O Batalhão de Operações Aéreas divulgou imagens aéreas da operação realizada neste sábado (14) que resultou na prisão de um assaltante após um roubo ocorrido em Ubiratã.

Por volta das 18h, a Polícia Militar recebeu informações sobre um roubo, realizado por piratas do asfalto, a dois veículos nas proximidades de Ubiratã. A equipe do Falcão 12 foi acionada e prestou apoio aos policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.

Com as características do veículo envolvido, foi possível localizar o carro próximo a Corbélia, momento em que foi efetuado o acompanhamento tático e repasse de informações às viaturas para proceder com a abordagem em solo.

O condutor adentrou a cidade de Corbélia em tentativa de se evadir, mas terminou por descer do veículo, sendo preso na sequência.

Com informações de que esconderam um dos carros roubados em uma área de mata, foi feita a busca com o helicóptero, logrando êxito em localizar e recuperar um veículo subtraído. O outro automóvel roubado ainda não foi recuperado.

