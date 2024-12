PRF encontra mais de 1 tonelada de maconha escondida dentro de postes de concreto na BR 369 em Ubiratã

Abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (17), na BR 369, em Ubiratã, resultou na apreensão de uma carga de maconha camuflada em postes de concreto transportadas por um caminhão. A ação contou com auxílio do Exercito Brasileiro.

Segundo o inspetor Ricardo Salgueiro, os agentes desconfiaram do veículo com placas paraguaias e durante a fiscalização decidiram inspecionar a carga.

“O veículo estava em pane no local e durante a conversa com o motorista e conferência da documentação fiscal, o motorista demonstrou um certo nervosismo, não sabia dizer ao certo onde havia pego esta carga. A equipe optou por fazer uma fiscalização minuciosa e ao quebrar um pedaço de uma viga, um poste de concreto que havia nessa carga, que fazia parte dessa carga, acabou localizando um espaço feito de propósito com o auxílio de um tubo desses tubos grossos de água recheados de maconha”.

O caminhão foi apreendido e levado ao posto da PRF em Cascavel, onde os policiais iniciaram o trabalho de quebra dos blocos para retirar toda a substância ilícita. A maconha foi submetida a pesagem oficial que totalizou 1.020 quilos da droga.

O inspetor contou que nunca tinha visto antes este método de transporte de drogas sendo utilizado.

“De fato, é um meio bastante inusitado, eu particularmente nunca tinha presenciado nada parecido com isso, já tinha visto viga de madeira recheada de droga, mas agora viga de concreto preparada especialmente com um tubo de água recheado de maconha, eu nunca havia visto”.

O motorista de 55 anos e a passageira de 54 anos foram encaminhados juntamente com a droga à Polícia Federal em Cascavel.

A operação destacou a integração entre as forças de segurança, que utilizaram técnicas e recursos especializados para identificar e apreender a carga ilícita.

Fonte: Catve

