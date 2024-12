Homem fica ferido após colidir bicicleta contra caminhonete em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DD7bWoEuAVf/?igsh=MXkwcjluem5haWsyNA==

https://www.instagram.com/reel/DD7bWoEuAVf/?igsh=MXkwcjluem5haWsyNA==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Um homem ficou ferido após colidir a bicicleta em que transitava contra a frente de uma caminhonete que seguia no sentido contrário na noite deste domingo (22).

O fato aconteceu na Rua Maria das Graças Molina, nas proximidades do Estádio Municipal.

Equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ao homem que sofreu alguns ferimentos, principalmente no pé e perna. Ele foi encaminhado para avaliação médica no Hospital Santa Casa.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.