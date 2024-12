TRAGÉDIA: Mãe e filha morrem após piso de cozinha desabar em Corbélia

https://www.instagram.com/reel/DED54SBOYCW/?igsh=a3BlZHZ2ZDJyNXBv

https://www.instagram.com/reel/DED54SBOYCW/?igsh=a3BlZHZ2ZDJyNXBv

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Uma tragédia marcou a tarde desta quinta-feira (26), em Corbélia.

Mãe e filha morreram ao caírem de aproximadamente 10 metros, após piso da cozinha desabar e soterra-las.

O fato ocorreu na Avenida Minas Gerais. Equipes da Defesa Civil de Corbélia foram ao local para realizar o socorro das vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel foram acionadas para fazer o resgate das mulheres por volta das 16h, mesmo com o esforço dos militares, as vítimas de idade aproximada a 50 e 70 anos não resistiram aos ferimentos.

Inicialmente, uma das duas vítimas estava respondendo a equipe do Corpo de Bombeiros, mas antes do término do resgate parou de responder os militares.

Segundo repassado pelo Subtenente Jorge Iglikoski do Corpo de Bombeiros, as duas foram soterradas por parte da estrutura que desabou, junto com alguns móveis, incluindo uma estante de livros “Elas ficaram uns três metros abaixo desta estrutura, então assim, infelizmente a gente tirou, conseguimos resgatar elas mas sem vida”.

O acionamento das equipes de emergência foi por volta das 16h. As duas foram retiradas pouco tempo após as 19h, porém estavam sem vida. O resgate demorou por conta da retirada dos destroços que estavam por cima das mulheres.

Informações apontam de que as vítimas sejam Ercilia Soares, assistente social e a advogada Elisandra Pereira da Silva, mais conhecida como Mana.

Com informações da Catve.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.