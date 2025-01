Caminhão-tanque explode em acidente com três veículos entre Juranda e Ubiratã

Um gravíssimo acidente foi registrado pouco antes das 18 horas desta quinta-feira, 2, na rodovia BR-369, entre Juranda e Ubiratã, na região de Goioerê, houve um acidente entre três veículos.

Segundo informações, um caminhão-tanque teria explodido no choque que envolveu também uma van e um automóvel. Uma nuvem de fumaça se levantou do local do acidente.

Equipes do corpo de bombeiros estão se deslocando para o local do acidente e por enquanto não há informações sobre vítimas.

