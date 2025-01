Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores de Ubiratã tomaram posse para mandato 2025/2028

Na manhã desta quarta-feira, 01 de janeiro de 2025, foi realizado a cerimônia de posse a Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores de Ubiratã. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, onde também foi definido a nova mesa diretora do Poder Legislativo.



Fábio Dalécio e Alexandre Molina que foram reeleitos na eleição do dia 6 de outubro, renovaram o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento do município.

Molina assume seu segundo mandato como vice-prefeito, já Dalécio esta em seu quarto mandato como prefeito de Ubiratã.

Foi realizado também a eleição para definir a mesa diretora do Poder Legislativo, e Luciane Dalécio teve 5 votos, Antônio Menezes, o Toninho do Povo recebeu os outros 4 votos.

Luciane se torna a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal e atuará nos próximos 2 anos. Silvio da Campestre foi eleito vice-presidente, Heitor do Gás atuará como primeiro secretário e Rogério da Farmácia vice-secretario.

