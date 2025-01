Companhia Luz Eterna realiza 27ª caminhada da tradicional festa de Folia de Reis em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DEgeJFruBml/?igsh=bXhxeHl0bXIzajVo

Centenas de pessoas de todas as idades e diversas localidades do Paraná, prestigiaram a final da 27° caminhada da Folia de Reis “Companhia Luz Eterna” que aconteceu na manhã desta segunda-feira (06), na Comunidade São Cristóvão – Curva da Onça, interior do município de Ubiratã.

A Folia de Reis é uma festa e tradição popular católica muito celebrada em alguns estados do Brasil. Também conhecida como Reisada ou Festa de Santos Reis, a festa remonta à visita dos reis magos ao menino Jesus.

De acordo com a bíblia, após seu nascimento, Jesus recebeu a visita de três reis magos: Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltazar. Na visita, cada rei trouxe um presente — ouro, que representava beleza; incenso, para divindade e fé; e mirra, para a imortalidade.

A Folia de Reis dura 12 dias, do dia 24 de dezembro, antes do nascimento de Jesus, ao dia 6 de janeiro, Dia de Reis, data da chegada dos reis a Belém.

Durante os festejos na comunidade, o grupo da Folia de Reis realizou apresentações e posteriormente orações na capela, onde louvaram e emocionaram todos os presentes. Depois a comunidade se uniu para servir um grande almoço – gratuitamente – onde no cardápio constou arroz, salada, pão com carne moída, refrigerante e uma grande quantidade de carnes (Bovina, suína e frango).

A diretoria da Comunidade São Cristóvão e toda a comissão organizadora agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da participação dos voluntários para sucesso do evento. “Contamos com a expressiva colaboração de muitas pessoas que nos ajudaram a realizar em mais um ano essa belíssima festa, por isso, queremos agradecer a todos que colaboram, as empresas parceiras e os voluntários.

Imagens: @foliadereisluzeterna

