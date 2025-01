Motos adulteradas são apreendidas pela Polícia Militar em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DEhn0UWOGHd/?igsh=MWE4b2JoMzEwY3VvOQ==

https://www.instagram.com/reel/DEhn0UWOGHd/?igsh=MWE4b2JoMzEwY3VvOQ==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

A Polícia Militar de Ubiratã realizou a apreensão de três motocicletas adulteradas na noite desta segunda-feira (06).

As motos possuem equipamentos modificados para descarga livre, ou seja, para fazer barulho acima do permitido por lei e uma delas com o licenciamentovencido. Além dessas irregularidades, dois condutores não possui CNH e o outro estava com a carteira vencida.

Aa motos foram recolhidas para o pátio do destacamento para as providências.

Comunicação Social do 11° BPM. @11bpm2cia.pmpr

Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença!

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.