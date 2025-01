PRF flagra crianças sendo transportadas em assoalho de caminhonete na BR 369 em Ubiratã

Nesta segunda-feira (06), durante fiscalização na BR 369, nas proximidades da Unidade Operacional de Ubiratã, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram uma caminhonete modelo I/KIA K2500 HD, com placas de São Paulo/SP.

No veículo estavam, além do condutor, quatro passageiros: uma mulher (esposa do motorista), um adolescente de 14 anos (sobrinho do condutor e da passageira) e duas crianças de aproximadamente 2 e 4 anos. O veículo, que possui capacidade para três ocupantes e apenas três cintos de segurança, transportava as duas crianças deitadas no assoalho, aos pés da passageira, que era sua mãe.

O condutor, pai das crianças, informou que a família estava viajando para um sítio pertencente a uma tia em Ubiratã/PR.

A PRF destaca que a segurança no transporte de crianças e o uso adequado do cinto de segurança são medidas essenciais para evitar acidentes e proteger vidas.

Segurança no trânsito é responsabilidade de todos.

Observações:

Após o flagrante, foram confeccionados os seguintes Autos de Infração, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Transitar com o veículo com lotação excedente.

Deixar o passageiro de usar o cinto de segurança.

Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código.

Fonte: CGN

