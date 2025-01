Confusão em Motel em Ubiratã termina com homem preso e armas apreendidas

https://www.instagram.com/reel/DEkdKugu3qg/?igsh=MTVydW55ZG5rd2U0aw==

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (08), a comparecer em um Motel, localizado as margens da BR-369, após denuncia de que um homem havia pulado o muro e estava caído pro lado de fora, gritando por socorro.

No local, a equipe identificou o homem, que estava no chão apresentando sinais de alucinações e escoriações no corpo, a todo momento gritava que tinha alguém tentando matar ele, e pedindo socorro.

Questionado disse que estava no motel com mais 4 pessoas sendo 2 homens e 2 mulheres, que teria feito uso de cocaína, e que após teria recebido ameaça de morte por um dos homens, e também havia sido agredido. Relatou que o homem teria efetuado disparo de arma de fogo dentro do quarto, momento em que conseguiu fugir, pulando o muro.

Os policiais solicitaram que fosse aberto o portão pela recepcionista, momento em que foi visualizado um veículo HB20, e em seu interior estava um homem. Em revista, foi localizada uma Pistola, marca Taurus, calibre .380, municiada e uma Pistola, Calibre 9mm, sendo que esta estava municiada e carregada, pronta para uso.

Questionado, respondeu que teria ido ao motel com 2 meninas e outro masculino. Relatou que no local fizeram uso de drogas e que o outro homem teve um surto e saiu correndo. Questionado sobre o disparo ele assumiu a autoria bem como ser proprietário das 2 armas apreendidas.

A equipe foi até o quarto que os indivíduos estavam e foi visualizado roupas e sapatos femininos, localizando ainda mais um carregador municiado jogado na lateral da cama. O quarto estava vazio e revirado, com garrafas de bebidas e energéticos. O homem recebeu voz de prisão. Ele negou que teria um terceiro homem no motel, porém o outro que havia pulado o muro afirmou que sim.

O homem com alucinações e escoriações foi encaminhamento pelo SAMU até a Santa Casa. O outro recebeu voz de prisão e foi encaminhado Delegacia de Policia Civil para procedimentos de policia judiciária.

