Seis pessoas ficam feridas em acidente na BR 369

https://www.instagram.com/reel/DEtAXnkuZ2D/?igsh=MXdkdmlyYmJ3aHhuZw==

Na manhã deste sábado (11), por volta das 5h50, uma colisão envolvendo três veículos foi registrada no km 479 da BR-369, no distrito de Nossa Senhora da Penha, em Corbélia. O acidente mobilizou equipes de resgate e interrompeu parcialmente o trânsito na região.

De acordo com informações iniciais, um Volkswagen Gol e um Renault Captur colidiram frontalmente enquanto seguiam em sentidos opostos na rodovia. Um terceiro veículo, um Honda Civic, saiu da pista e caiu às margens da estrada ao tentar evitar a colisão.

Os ocupantes do Civic, que sofreu menor impacto, tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos no local. Já os quatro ocupantes dos outros dois veículos ficaram parcialmente presos às ferragens. Após serem resgatados pelas equipes da Defesa Civil de Corbélia, do SAMU e de uma ambulância municipal, eles foram encaminhados ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Corbélia com ferimentos moderados.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizaram a sinalização e o desvio do tráfego enquanto o atendimento era feito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência e garantir a segurança na rodovia.

As causas do acidente ainda serão investigadas. O trânsito foi liberado após a retirada dos veículos e o encerramento dos trabalhos de socorro.

Fonte: Portal Corbélia

