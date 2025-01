Homem é detido transportando mercadorias contrabandeadas na BR 369

https://www.instagram.com/reel/DE7aewnuv4v/?igsh=ZG8yeHYyOGFjOTk1

https://www.instagram.com/reel/DE7aewnuv4v/?igsh=ZG8yeHYyOGFjOTk1

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Na madrugada desta sexta-feira (17), um homem de 44 anos foi detido na BR 369 transportando uma grande quantidade de mercadorias contrabandeadas da Argentina e do Paraguai. A abordagem ocorreu após patrulhamento de rotina realizado por policiais.

Os agentes avistaram um veículo Kadett branco trafegando e após acompanhamento tático, o carro foi abordado na BR 369. Durante a vistoria, foram encontrados no veículo dezenas de cadeados, cerca de 70 embalagens e 60 galões de 6 litros de azeite de oliva, 34 caixas de vinho, 12 celulares, utensílios de pesca, um DVR e cerveja.

O motorista afirmou que transportava a carga para a cidade de Campo Mourão, onde receberia aproximadamente R$ 2.000 pelo serviço. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e as mercadorias, para a 10ª Regional de Flagrantes, para lavratura do flagrante. Posteriormente, o automóvel e os itens apreendidos foram levados à Receita Federal em Cascavel.

Fonte: Catve

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.