Homem esquarteja mulher após programa e usa soda cáustica para tentar eliminar os restos mortais no Paraná

Uma mulher de 44 anos foi assassinada e esquartejada em Medianeira, Oeste do Paraná. O suspeito do crime foi preso em flagrante, enquanto tentava dissolver em soda cáustica partes do corpo da vítima.

A vítima chamada Rosane Vinck estava desaparecida desde a última quinta-feira (16) e amigas da mulher chegaram a realizar um Boletim de Ocorrência (B.O).

A principal hipótese do motivo do crime apurada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) é uma possível desavença financeira.

A mulher esquartejada era acompanhante e teria feito um programa com o suspeito antes de ser morta. Ela foi encontrada em uma imóvel na Rua Tito de Pazila Colito, sendo que algumas partes do corpo da mulher estavam depositadas em baldes com soda e a cabeça em um saco plástico.

Fonte: RICtv

