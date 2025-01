Duas pessoas morrem em acidente envolvendo ambulância e caminhonete de Campina da Lagoa

Na madrugada deste domingo (19), por volta das 02h59min, conforme vestígios encontrados no local. Trafegava o veículo Chevrolet/S10, placas da cidade de Campina da Lagoa–PR, conduzido por um homem de 39 anos, pela Rodovia Estadual de prefixo PR-082, no sentido de Terra Boa à Engenheiro Beltrão, ao atingir o KM-427 mais 400mts, colidiu frontalmente contra uma ambulância Ford/Transit com placas de Terra Boa–PR, conduzida por homem de 52 anos, que trafegava no sentido contrário de sua mão regulamentar de direção.

Do sinistro resultou em óbito no condutor da Chevrolet S/10 identificado como um homem, R.S. F., de 39 anos, e óbito no condutor da ambulância municipal de Terra Boa, identificado como um homem, E.M.S.D., de 52 anos, e ferimentos na passageira, sendo uma mulher de 64 anos, encaminhada por uma equipe do SAMU até um hospital na cidade de Campo Mourão.

Houve danos materiais de grandes mantas em ambos os veículos.

Os veículos permaneceram no local até a chegada das autoridades competentes.

Compareceram no local o I. M. L. e a Polícia Científica. A Chevrolet S/10 foi recolhida ao pátio do PPRv Floresta e a ambulância do município de Terra Boa foi liberada no local aos responsáveis do município que estiveram no local.

Fonte: BPRV/4ª CIA

