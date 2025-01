Homem é preso e celular furtado em estabelecimento comercial de Ubiratã é recuperado

Polícia Militar de Ubiratã foi acionada pela Central de Operações, a comparecer em um estabelecimento comercial no centro da cidade onde havia ocorrido o furto de um aparelho celular.

No local os policiais colheram as informações que pudessem levar a prisão do autor do furto e recuperação do celular e sairam imediatamente em diligências com intuito de localizar o autor e o objeto furtado, sendo assim em menos de meia hora após terem sido informados do furto a equipe localizou um homem de posse do aparelho celular realizando a prisão do mesmo e a recuperação do bem da vítima.

Importante ressaltar que a equipe policial militar possuía somente informações colhidas no local do furto e através do conhecimento, experiência e tirocínio policial logrou êxito em recuperar o objeto furtado de uma comerciante local e prender um homem que estava de posse do referido objeto. Ações como esta mostram o comprometimento das equipes da Polícia Militar de Ubiratã com a segurança da população! A polícia militar atua de forma contínua e ininterrupta para garantir a paz e a tranquilidade da sociedade.

