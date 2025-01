Ladrão arromba casa, separa produtos e é preso dormindo na cama da vítima

Um homem foi preso na manhã de quarta-feira (22), depois de ter sido flagrado dormindo na cama da casa de uma mulher, que ele tinha entrado para realizar um furto. O fato aconteceu no centro de Moreira Sales.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, a dona da casa saiu de madrugada para trabalhar em Cafelândia e no período da manhã o ex-marido dela passou na frente da casa e achou estranho que a porta estivesse aberta e resolveu entrar, quando encontrou o ladrão dormindo no quarto da mulher.

O ladrão tinha aberto o portão, arrombado a porta e revirado a casa, separando produtos que ele queria furtar. Ele também consumiu alimentos e isso deve ter provocado sono e ele resolveu tirar uma “soneca” na cama da dona casa e pegou no sono pesado.

O indivíduo foi acordado pela equipe da Polícia Militar. Ele confessou que tinha entrado na casa para realizar um furto e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Goioerê para as medidas cabíveis. Ele estava com três pedras de crack no bolso e deve responder por dano, invasão de domicílio, tentativa de furto qualificado e porte de droga para consumo.

Com informações do Goionews

