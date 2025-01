Neto é preso após agredir avó de 90 anos Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada na manhã desta quarta-feira (22), a deslocar até o Hospital Santa Casa, por volta das 11h00min, onde deu entrada no serviço de atendimento a saúde, uma senhora de 90 anos, acompanhada de seu filho, o qual relatou ela havia sido agredida fisicamente por seu neto.

O filha da vítima relatou que ao chegar em sua residência onde divide o quintal com a mãe, se deparou com ela caída ao chão, com sangramento na cabeça. No local ainda se encontrava o autor das agressões, o qual estava saindo do quintal e, ainda disse: “Pode chamar a polícia que eu vou matar até seu marido”.

A testemunha relatou ainda que a vítima já sofreu um AVC e não fala, mas conseguiu se comunicar por gestos e informa-lá quem era o autor, bem como que ele a agrediu com um pedaço de pau, causando lesões em sua cabeça, inclusive sendo necessário realizar sutura na região afetada.

Após os fatos mencionados, a equipe foi até a residência do autor dos fatos, situado na Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, onde localizou o autor, realizando a abordagem e em seguida dando voz de prisão ao mesmo por violência doméstica e familiar.

O autor tentou reagir, sendo necessário o uso de algemas, conforme Sumula Vinculante n.º 11 do STF, para conte-lo e encaminhá-lo até a autoridade de policia judiciária, para onde foi conduzido e permaneceu a disposição da justiça.

Se você ou alguém que conhece estiver em uma situação de violência doméstica, não hesite em buscar ajuda:

• Ligue para a polícia pelo número 190.

• Procure uma delegacia especializada no atendimento à mulher.

• Denunciar é o primeiro passo para garantir sua segurança e interromper o ciclo de violência.

Você não está sozinha. O apoio das autoridades é fundamental para proteger sua integridade física e emocional.

Foto Ilustrativa

