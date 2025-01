Após ingerir bebida alcoólica, briga de casal quase acaba em tragédia em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada pelo COPOM para comparecer a um hotel, onde a recepcionista relatou uma possível situação de violência doméstica ocorrida durante a madrugada.

No local, em contato com uma senhora, ela informou que, durante a madrugada, havia visto uma mulher na rua ensanguentada e acompanhada de crianças pequenas. A senhora relatou que tentou acionar a polícia por telefone, mas não conseguiu contato imediatamente. Preocupada, pois o sangue poderia ser de outra pessoa, ela informou à equipe que a mulher mencionada residia em uma sobreloja próxima ao hotel.

Com base nas informações, a equipe se deslocou até a residência indicada e fez contato com a mulher, que apresentava um pano enrolado na mão, escoriações no rosto e um inchaço na testa. Questionada sobre o ocorrido, ela relatou que teve uma discussão seguida de agressões físicas com seu convivente, ambos sob efeito de bebida alcoólica. Contou que ele teria batido sua cabeça contra a parede, causando a quebra de um espelho no quarto, cujo vidro ela utilizou para golpeá-lo no ombro. Em seguida, afirmou ter pego uma faca na cozinha, mas acabou se cortando com o objeto. Desesperada, saiu à rua para pedir ajuda, enquanto o convivente deixou a residência.

Familiares e vizinhos indicaram onde o homem poderia estar. A equipe seguiu até uma residência nas proximidades, onde ele foi localizado. Questionado, ele afirmou que sua companheira tem problemas relacionados ao consumo de álcool e que, em momentos como este, torna-se agressiva. Alegou que apenas se defendeu.

A equipe constatou que ele tinha um band-aid na região onde o golpe com o vidro teria ocorrido. Diante das versões apresentadas e das lesões corporais constatadas na mulher, ambos foram encaminhados à Santa Casa para a realização de laudos médicos e, posteriormente, à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Ressalta-se que não foi necessário o uso de algemas durante o atendimento.

Resultado: 01 masculino preso

Central de Operações Policiais Militares do 11° BPM.

