Técnica de enfermagem do SAMU Aline Cristina Chagas, morre após carroceria de caminhão tombar em cima de carro na BR 369

Na manhã desta terça-feira (28), um grave acidente de trânsito na rodovia BR-369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia, resultou na morte de Aline Cristina Chagas, 34 anos. A colisão, que envolveu um automóvel de passeio e um caminhão, culminou com os veículos saindo da rodovia e o caminhão tombando sobre o carro.

Aline, que era técnica de enfermagem do SAMU e estava a caminho do trabalho quando o trágico acidente ocorreu. O impacto da colisão foi tão forte que o carro ficou completamente destruído, e Aline, presa às ferragens, morreu no local.

O corpo da vítima foi removido ao necrotério da Polícia Científica de Cascavel para os procedimentos legais necessários.

