Cigarros e eletrônicos são apreendidos pela Patrulha Rural próximo à BR 369

A equipe da Patrulha Rural, após receber informações sobre o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai, realizou uma abordagem a um ônibus próximo a BR 369, na cidade de Corbélia. Durante a fiscalização, foram encontradas quatro malas contendo cigarros da marca, de origem paraguaia. Os responsáveis pelas bagagens admitiram ser os proprietários dos volumes e informaram que estavam sendo remunerados para transportar a carga até Londrina.

Além disso, no bagageiro do ônibus, foram localizadas duas caixas com encomendas da empresa, que estavam acompanhadas de documentação fiscal, a qual não informava seu conteúdo. Acompanhado do motorista do coletivo foram abertas as caixas, sendo encontrados diversos eletrônicos, como relógios, notebooks, tablets e videogames, de origem paraguaia, com valores bem superiores aos informados na documentação de transporte. Diante disso, os itens foram caracterizados como provenientes de descaminho.

Os cigarros e os eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Cascavel. Os responsáveis pelas malas com cigarros foram identificados e liberados conforme orientação do Ministério Público via ata repassada a Policia Federal, enquanto os volumes contendo os eletrônicos também foram retidos por inconformidade com a legislação fiscal.

