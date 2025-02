Polícia Militar recupera produtos e prende um dos autores de roubo em Juranda

https://www.instagram.com/reel/DFn_hpkvDu2/?igsh=MWJuOXZpbWN0em9xZw==

https://www.instagram.com/reel/DFn_hpkvDu2/?igsh=MWJuOXZpbWN0em9xZw==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

A Polícia Militar de Juranda foi acionada pela Central de Operações de Ubiratã, que informou sobre um roubo.

No local, a vítima relatou que estava deitada em seu quarto quando se deparou com dois indivíduos dentro da residência. Um dos suspeitos era de estatura alta e magra, e o outro de estatura mais baixa, usando moletom vermelho e shorts preto, ambos com os rostos cobertos por camisetas.

O suspeito de estatura mais alta estava portando uma faca grande e, sob grave ameaça, gritava e xingava a vítima, exigindo jóias e objetos de valor, ele retirou com violência uma pulseira de ouro que a vítima usava e também levou R$ 200,00 (duzentos reais), além de um aparelho celular da marca Xiaomi, cor azul.

Após o roubo, os dois indivíduos fugiram do local, deixando a faca caída no quintal da residência.

Os policiais saíram em diligências e com base nas imagens de câmeras de monitoramento, foi possível identificar um dos autores, que é conhecido do meio policial. Ele foi encontrado em sua residência.

Em depoimento, ele confessou o roubo, entregou alguns pertences da vítima e indicou quem estava com ele durante o crime, porém seu comparsa não foi localizado.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.