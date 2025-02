Veículo de empresário de Ubiratã fica destruído após capotamento

O casal de empresários de Ubiratã, dona Lourdes e seu Celso Fogliatto do SupermercadoBigBom, sofreram um capotamento na tarde desta segunda-feira (03).

Segundo as informações repassadas ao Portal Ubiratã Online, apesar do veículo, uma Montana, ficar destruído o casal saiu sem ferimentos grave do acidente.

