Homem é preso suspeito de estuprar cachorras no Paraná

Homem, de 46 anos, suspeito de estuprar cadelas foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (5), em Ouro Verde do Oeste.

Segundo a Polícia Civil de Toledo, as investigações que iniciaram próximo ao final do ano de 2024, apontaram que o suspeito praticava maus-tratos as cadelas na residência onde ele morava. Ainda segundo a polícia, após praticar os atos criminosos, o rapaz arremessava os animais pela janela.

A Vigilância Sanitária de Ouro Verde do Oeste também prestou apoio nas investigações, e laudos veterinários confirmaram que a cachorrinha Delfina apresentava lesões nos órgãos reprodutores. Ela foi resgatada e se encontra recuperando-se das lesões sofridas.

Ele ainda é investigado por ter abusado de outra cachorra.

O rapaz está à disposição da Justiça Criminal da Comarca e o inquérito policial será enviado em até 10 dias para o Ministério Público.

