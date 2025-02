Jovem é preso com 14,8 kg de maconha em ônibus abordado na BR 369

https://www.instagram.com/reel/DFsXBvouXOq/?igsh=Z2oyMWxuZjFkNDgw

Policiais apreenderam 14,8 quilos de maconha e prenderam um jovem de 25 anos durante uma abordagem a um ônibus na BR 369, em Corbélia. A ação aconteceu na noite de terça-feira (4).

O suspeito, natural do Maranhão, viajava em um coletivo que saiu de Cascavel com destino a Goiânia, transportando 20 tabletes da droga. Durante a fiscalização, ele relatou que chegou a Cascavel no último domingo e foi contratado para fazer o transporte do entorpecente.

Ainda segundo o depoimento, a passagem foi paga por um homem do Maranhão, que também teria encomendado o serviço. Pelo transporte, ele receberia R$ 3 mil após a entrega.

Diante da situação, o jovem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde foram tomadas as providências cabíveis.

