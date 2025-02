Mulher é detida com 50 quilos de maconha em ônibus na BR 369

Na madrugada desta quarta-feira, uma mulher de 38 anos foi detida enquanto transportava drogas em um ônibus de linha na BR-369, nas proximidades do município de Corbélia. Policiais militares da Patrulha Rural do 31º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento na região quando optaram pela abordagem de um ônibus que fazia a rota entre Foz do Iguaçu e São Paulo.

Durante a revista no interior do veículo, foram encontradas duas bagagens que continham cerca de 51 quilos de maconha. Após as buscas, a proprietária das malas foi identificada, e ela confessou que levaria a droga para o estado de São Paulo. O valor recebido pelo transporte não foi divulgado.

A mulher foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, juntamente com o entorpecente apreendido.

