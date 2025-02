Psicopata atira na ex e comete suicídio após massacre em loja de celulares; veja o vídeo

https://www.instagram.com/reel/DFtbdnrOaGY/?igsh=MWVrOGI1b3drZWdxdA==

Um ataque de violência extrema em Caarapó, Mato Grosso do Sul, terminou em tragédia, quando Renan Dantas Valensuela, de 31 anos, disparou contra sua ex-companheira, Karina Korin, e matou sua amiga, Aline Rodrigues, antes de cometer suicídio. O crime ocorreu em uma loja de celulares na Avenida XV de Novembro.

Renan entrou na loja determinado a causar dano, disparando contra Karina, de 29 anos, e Aline, de 32. Após os disparos, ele ateou fogo no estabelecimento e se suicidou. Aline foi atingida na cabeça e no tórax, sendo rapidamente socorrida ao Hospital da Vida em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo no mesmo dia. Karina, que levou um tiro na cabeça, permanece internada em estado gravíssimo.

Segundo informações da polícia, Renan não aceitava o término do relacionamento e já tinha feito ameaças a Karina, que havia solicitado uma medida protetiva contra ele. Apesar desse pedido, Renan não se afastou, culminando neste ato de violência.

O uso da arma, que pertencia ao pai de Renan, um policial militar, está sob investigação. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do crime, enquanto familiares de Karina pedem orações por sua recuperação.

Este caso trágico destaca os riscos da violência doméstica e a importância de medidas efetivas de proteção para vítimas de abusos. Com a investigação em andamento, a sociedade aguarda respostas e um debate mais amplo sobre a segurança e proteção de mulheres em situações de risco.

