Após perseguição, Polícia Militar apreende 370 kg de maconha em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento na Rua Rio Branco quando no cruzamento com a Rua Natal visualizou um veículo Vectra, que mudou de direção repentinamente.

Os policiais optaram por realizar a abordagem através de sinais sonoros e luminosos, não sendo acatado pelo condutor que adentrou a BR 369 sentido Cascavel.

A Polícia Militar realizou o acompanhamento com o veículo fazendo

ultrapassagem pelo acostamento, após alguns quilômetros o condutor adentrou a uma plantação de milho e veio a colidir com um barranco danificando o para-choque e o sistema de arrefecimento do carro.

No interior do veículo havia 370 kg de maconha, contudo o motorista saiu correndo e adentrou a uma mata. Após a chegada de apoio, a equipe da patrulha rural localizou o condutor em meio à vegetação e o identificou.

Diante dos fatos o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede da 2ª Cia PM e posteriormente a 50ª DRP para as providencias cabíveis.

