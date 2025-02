Homem morre em acidente na BR 369: SW4 era roubada e ocupantes estavam armados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um relatório sobre um grave acidente de trânsito que resultou em uma morte na BR 369, em Corbélia.

O sinistro, aconteceu por volta das 5h desta segunda-feira (10), envolvendo uma SUV e uma carreta.

Segundo a PRF, a SUV estava estacionada no acostamento da rodovia, à frente de um caminhão-tanque, quando iniciou uma manobra de retorno à pista. Neste momento, foi atingida na lateral por uma carreta.

Um dos ocupantes da SUV foi encontrado já sem vida na vegetação às margens do acostamento. A vítima não portava documentos e ainda não foi identificada.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel para a realização de exames e identificação.

A SUV, que possui registro de roubo ou furto, estava equipada com um giroflex.

Testemunhas relataram à PRF que dois outros ocupantes do veículo fugiram em meio à vegetação após o acidente.

Próximo ao local da colisão, os policiais encontraram uma pistola Taurus 9mm.

A PRF segue investigando o caso e realiza buscas na região com o objetivo de localizar os dois suspeitos que teriam fugido do local do acidente.

