Motorista identificado e caminhão-tanque levado em assalto na BR 369 localizado

O caminhão-tanque levado em assalto na BR 369 em Corbélia, foi localizado na manhã desta terça-feira (11).

A Polícia Civil informou que o veículo foi encontrado na área rural da região. Perícia foi mobilizada para complementar as investigações, para localizar terceiro envolvido.

Equipes estão em diligências para apurar os fatos e localizar todos os criminosos. A vítima foi identificada como sendo Osvaldo Rodrigues dos Santos Junior, de 46 anos, é natural do Rio de Janeiro.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online é de que um dos presos recebeu alta hospitalar, foi encaminhado para interrogatório, mas ele ficou em silêncio. Ele foi levado à carceragem do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná).

