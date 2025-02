Caminhão-tanque explode e motorista salta de cabine em chamas no Paraná

https://www.instagram.com/reel/DF-78LkOwIV/?igsh=am42ZjVqNGx2MW5v

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão-tanque explodiu na PR-092, em Arapoti, no centro-oriental paranaense, na manhã desta quarta-feira (12).

Nas imagens é possível ver o momento em que dois caminhões, carregados com massa asfáltica e nafta bateram. Logo após o impacto, acontece a explosão.

Em seguida, um dos motoristas rola pela grama após o início do incêndio e consegue escapar da situação. Segundo a EPR Litoral Pinheiro, concessionária que administra a via, as chamas foram controladas e o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados.

Informações sobre estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.

