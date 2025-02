700 mil reais em celulares contrabandeados são apreendidos pela Patrulha Rural

https://www.instagram.com/reel/DGA7gmyOGpe/?igsh=MXZja210dHozbDlycA==

https://www.instagram.com/reel/DGA7gmyOGpe/?igsh=MXZja210dHozbDlycA==

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

A Patrulha Rural, com base em uma denúncia anônima, abordou um caminhão de uma transportadora, suspeito de transportar drogas. Durante a verificação, foi constatado que uma das notas fiscais apresentava inconsistências, e as caixas, embora associadas à nota fiscal, não possuíam identificação adequada, exceto por uma fita adesiva com o nome da empresa.

A carga, que deveria conter refletores de LED, foi aberta e revelou diversos aparelhos celulares provenientes do Paraguai, sem a devida documentação.

O motorista alegou desconhecimento do conteúdo da carga e foi conduzido à sede da Polícia Militar, onde foram verificadas 10 caixas com celulares. O caso foi então encaminhado à Polícia Federal e à Receita Federal.

10 caixas de celular apreendidos

⁠1 caminhão apreendido

⁠prejuízo estimado R$700.000,00

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.