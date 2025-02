Polícia Militar apreende celulares contrabandeados em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento nas proximidades de um posto de combustíveis as margens da BR 369 quando se deparou com um veículo Astra que ao avistar a viatura entrou rapidamente no pátio do posto.

Foi realizado abordagem e durante revista, foi localizado 65 aparelhos celulares contrabandeados do Paraguai.

Diante dos fatos os aparelhos e os ocupantes do veículo foram encaminhados para a 2° CIA de Polícia Militar de Ubiratã para a confecção do Boletim de Ocorrência e posteriormente os aparelhos foram encaminhados para a Receita de Cascavel.

