Grupo de trilheiros “Pé na Trilha” representou Ubiratã em Peabiru

Neste domingo dia 16, mais uma vez o grupo de trilheiros e caminhadas na natureza ” Pé na trilha ” representaram a cidade de Ubiratã em uma trilha na cidade de Peabiru.

O grupo inciado pelo organizador Fábio Souza e Jean Carlos Bonissoni vem desde 2023 praticando essa atividade em diversas caminhadas na natureza realizadas na região.

Atualmente o grupo conta com aproximadamente 90 pessoas, que tem como intuito levar as pessoas á prática de exercícios físicos, mais contato com a natureza e lazer.

O grupo vem buscando trazer uma trilha para Ubiratã, para assim também receber outros trilheiros da região.

Para mais informações procure Fabio Souza (46)9 9942 7176 ou o Instagram @galerapenatrilha.

