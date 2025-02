Criança afogada em piscina é reanimada após 40 minutos, em Foz do Iguaçu

Imagens angustiantes mostram o socorro da bebê de 1 ano e 4 meses que foi reanimada por equipes de resgate no fim da tarde desta terça-feira (18), após se afogar em piscina, em Foz do Iguaçu.

No vídeo compartilhado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros, é possível ver o momento que o casal chega no 9º Batalhão de Bombeiros Militares desesperado e com a filha no colo. A Polícia Militar acompanhou a família no deslocamento até o quartel.

A criança desacordada foi atendida pelos bombeiros que estavam de plantão e logo iniciam manobras de reversão do afogamento. A Viatura de Intervenção Rápida do SAMU também foi acionada para a ocorrência.

O processo de reanimação envolveu 20 bombeiros, policiais, médicos do SAMU e durou cerca de 40 minutos.

Após ter os sinais vitais restabelecidos, a criança foi encaminhada para atendimento hospitalar, sendo escoltada por três viaturas. Ao final do vídeo os bombeiros, emocionados, se abraçam.

Segundo informado pela corporação, a menina está estável e aguarda transferência para outra unidade hospitalar.

