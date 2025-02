Bebê de 1 ano e 7 meses cai do 2° andar de prédio em Cascavel

Uma bebê de um ano e sete meses ficou inconsciente ao cair de cabeça do 2° andar de um prédio no bairro Cascavel Velho, em Cascavel, na tarde desta quinta-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança despencou de aproximadamente oito metros de altura e sangrou pelo nariz e boca.

A mãe presenciou o momento da queda. Desesperada, ela gritou e, dirigindo-se aos bombeiros, afirmou que o incidente aconteceu repentinamente, após ela ter passado o dia cuidando da filha. “Foi um segundo”, disse e, logo depois, se ajoelhou sobre a calçada.

O tenente Lucas Delai explicou que os militares conseguiram reverter o quadro de parada cardíaca da menina. Ela sofreu uma lesão grave na testa e precisou ser encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), acompanhada do pai, que é policial militar.

As imagens mostram que não havia grade de proteção na janela em que a menina caiu. Um laço de cabelo infantil estava ao lado do sangue sobre o chão. Diversas equipes foram mobilizadas ao local da ocorrência.

