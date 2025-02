Bebê sofreu duas paradas cardíacas após cair de prédio em Cascavel

https://www.instagram.com/reel/DGUGyJNOkcQ/?igsh=MWFmMmk5anRmbHZscw==

A bebê de um ano e sete meses sofreu duas paradas cardíacas após cair de prédio de aproximadamente nove metros de altura no bairro Cascavel Velho, em Cascavel, na tarde desta quinta-feira (20). Ambas as paradas foram revertidas.

Após o quadro clínico da criança ser estabilizado, os médicos encaminharam a vítima da ambulância ao pronto-socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop). Segundo o médico Clederson Bitencourt, a menina sofreu um traumatismo craniano grave.

A bebê não sofreu outras lesões aparentes, além do crânio, e nas próximas horas será submetida ao exame de tomografia. “Ela acabou rachando a cabeça com a queda; ela caiu realmente de cabeça no chão. Então, a cabeça dela rachou o osso da região frontal até a região posterior”, afirma o médico.

