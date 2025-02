Vítima fica encarcerada em grave acidente na BR 369 em Ubiratã

Um grave acidente deixou uma vítima encarcerada na BR 369 em Ubiratã, na manhã desta quinta-feira (20).

A batida envolveu um caminhão e um automóvel. Com o impacto da batida, uma vítima ficou encarcerada e precisou ser retirada pelas equipes de socorro. A equipe da Defesa Civil/Corpo de Bombeiros Comunitário retirou as portas para poder acessá-la.

O motorista do carro ficou inconsciente com suspeita de TCE (Traumatismo Cranioencefálico). Ele foi intubado e encaminhado ao hospital pela equipe do Samu.

