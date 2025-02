É grave estado de saúde da bebê de 1 ano e 7 meses que sofreu queda em Cascavel

Maria Cecília, a garotinha de 1 ano e 7 meses, permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Universitário (HUop) de Cascavel, após sofrer uma queda de aproximadamente nove metros de altura. O acidente ocorreu na última quinta-feira (20), quando a bebê caiu da janela do prédio onde a família reside, no bairro Cascavel Velho.

De acordo com informações compartilhadas pelo pai, um policial militar, Maria Cecília segue respirando com o auxílio de aparelhos. “Seguindo os exames do protocolo médico, nesta terça-feira, foi feito o exame eletroencefalograma que acusou atividade neural. Mediante a esse resultado Maria Cecília segue respirando com ajuda de aparelhos na UTI Pediátrica, explicou o pai.

A menina foi submetida a diversos exames, incluindo tomografias, que estão sendo acompanhados pela equipe médica.

A mãe, professora, e o pai, visivelmente abalados pela situação, permanecem ao lado da filha, acompanhando cada etapa do tratamento.

Maria Cecília sofreu lesões graves na cabeça e precisou ser reanimada duas vezes por equipes do Siate e Samu, que conseguiram reverter duas paradas cardiorrespiratórias.

A situação tem gerado grande comoção, e familiares e amigos da criança, assim como a comunidade em geral, continuam unidos em uma corrente de fé, na esperança de que a pequena Maria Cecília possa superar.

A luta pela recuperação de Maria Cecília segue com a torcida de todos.

