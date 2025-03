Dois colocam fogo em idoso que dormia no banco da praça em Ubiratã

A Policial Militar foi acionada para comparecer no hospital Santa Casa de Ubiratã, onde deu entrada um senhor de 60 anos, vítima de queimaduras.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online são de que o idoso estava deitado no banco da Praça Horácio José Ribeiro,

ao lado da prefeitura quando acordou com o seu corpo em chamas, e visualizou duas pessoas correndo. A vitima disse ainda que deve 220 reais a um individuo, que lhe cobra com frequência e ainda disse que se não pagasse iria lhe matar.

Diante dos fatos a equipe confeccionou o boletim e orientou a vitima e os familiares para os procedimentos cabíveis.

