Morre Maria Cecília, menina que caiu da janela do prédio onde morava em Cascavel

https://www.instagram.com/reel/DGwcyPbuuLj/?igsh=eGtodnVvd3ZidjNo

https://www.instagram.com/reel/DGwcyPbuuLj/?igsh=eGtodnVvd3ZidjNo

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial

Morreu nesta segunda-feira (03) Maria Cecília, a menina de um ano e sete meses que caiu da janela do prédio onde morava com a família no bairro Cascavel Velho em Cascavel. A queda ocorreu na quinta-feira, 20 de fevereiro, de uma altura estimada de nove metros, o que causou uma lesão grave na cabeça.

A morte foi confirmada às 18h24 de hoje. A família optou pela doação dos órgãos da pequena.

Imediatamente após o acidente, Maria Cecília foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital Universitário (HU) de Cascavel, onde ficou internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Durante o atendimento inicial, a garotinha sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, mas, graças ao esforço da equipe médica, ambas foram revertidas. Contudo, exames realizados durante o fim de semana confirmaram a morte cerebral.

A notícia da perda irreparável foi confirmada pela equipe médica que acompanhava o caso. A família, composta pelos pais Marcelo e Andressa, está profundamente abalada e ainda não definiu a data para o velório e sepultamento de Maria Cecília.

Neste momento de imensa dor, o Portal Ubiratã Online expressa as mais sinceras condolências aos pais da menina e aos familiares.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/C6GVmRQNzlU4Nh9iJWGIHF

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.