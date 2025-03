Ubiratã e cidades da região tiveram o fevereiro mais quente da média histórica

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta climático para onda de calor no Paraná, na categoria laranja de perigo, que inclui o município de Ubiratã e cidades vizinhas.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o alerta da onda de calor atinge 267 cidades paranaenses.

O Paraná esteve muito quente em fevereiro. Durante todo o mês, em todas as regiões do Estado, as temperaturas médias ficaram dentro ou ao menos um grau acima da média histórica com algumas cidades batendo o recorde de fevereiro mais quente.

O destaque foi a cidade de Cândido de Abreu, no Centro do Estado, que registra no mês de fevereiro uma temperatura média de 23,5°C e, em 2025, registrou uma média de 26,1°C, ou seja, um aumento de 2,6°C na temperatura.

Ubiratã com a média de 25,8°C, teve a mais alta média para o mês de fevereiro desde 2018.

As temperaturas mínimas, que são registradas de madrugada, também tiveram aumento em todo o Estado de até dois graus.

Já as temperaturas máximas, que ocorrem a tarde, chegaram a ficar entre dois e três graus acima da média histórica para o mês de fevereiro.

Conforme o Inmet, poderão ser registradas temperaturas acima da média por um longo período, representando risco à saúde.

Na região de Ubiratã o alerta de calor vale para os municípios de Boa Esperança, Goioerê, Moreira Sales, Mariluz, Quarto Centenário, Rancho Alegre D’Oeste, Farol, Janiópolis, Juranda, Formosa do Oeste, Jesuítas, Nova Aurora e Campina da Lagoa.

